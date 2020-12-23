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ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты

УрБК, Москва, 07.12.2023. В 2024 году крупным компаниям могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены на продукты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в правительство законопроект, согласно которому увеличивать стоимость товаров до 30% и более в течение двух месяцев будет запрещено.

«В правительстве обсуждают новый инструмент стабилизации стоимости продуктов: ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами», — пишут «Известия».

Разработана инициатива по поручению первого зампреда кабинета министров РФ Андрея Белоусова. Если законопроект утвердят, правительство РФ установит перечень продуктов, на которые будет распространяться новое правило. «Известия» предположили, что туда войдут социально значимые продукты: мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие.

Ранее УрБК писал о том, какие меры предложили власти Свердловской и Челябинской областей, чтобы сбалансировать резкий скачок цен на куриные яйца.
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