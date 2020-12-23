ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты

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Правительство РФ может «заморозить» цены на продукты питания

Правительство РФ готово «заморозить» цены на продукты питания в случае необходимости. Об этом сообщает «Российская ...

Правительство РФ может «заморозить» цены на продукты питания

УрБК, Москва, 26.12.2014. Правительство РФ готово «заморозить» цены на продукты питания в случае необходимости. Об этом ...

Правительство РФ определило список продовольственных товаров, цены на которые можно будет регулировать административно

УрБК, Москва, 02.06.2010. Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора ...

Правительство Украины отрегулирует цены на продукты

Правительство Украины приступило к государственному регулированию цен на некоторые социально значимые продовольственные ...