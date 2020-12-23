ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты

Госдума приняла правительственный законопроект, вносящий поправки в нормативные акты о государственном регулировании ...26.12.2014 Правительство РФ может «заморозить» цены на продукты питания
Правительство РФ готово «заморозить» цены на продукты питания в случае необходимости. Об этом сообщает «Российская ...26.12.2014 Правительство РФ может «заморозить» цены на продукты питания
УрБК, Москва, 26.12.2014. Правительство РФ готово «заморозить» цены на продукты питания в случае необходимости. Об этом ...02.06.2010 Правительство РФ определило список продовольственных товаров, цены на которые можно будет регулировать административно
УрБК, Москва, 02.06.2010. Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора ...11.06.2009 Правительство Украины отрегулирует цены на продукты
Правительство Украины приступило к государственному регулированию цен на некоторые социально значимые продовольственные ...