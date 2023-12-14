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Сегодня, 15:00

Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на ввоз куриных яиц в Россию в 2024 году

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить с 1 января по 30 июня 2024 года импортеров куриных яиц в Россию от таможенной пошлины. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, мера направлена, в частности, на производителей Турции и Ирана.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — отметил А. Слепнев.

В настоящее время таможенная пошлина составляет 15%. Льгота коснется импортеров объема до 1,2 млрд штук.

Напомним, что, по данным Росстата, с декабря 2022 года куриные яйца в стране подорожали на 46,18%, а с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. Ранее правительство РФ концептуально одобрило отмену таможенной пошлины, а Минсельхоз РФ прогнозировал, что цены на куриные яйца в России стабилизируются в ближайшее время за счет поставок из Азербаджана и Турции.

Генпрокуратура РФ инициировала всероссийскую проверку деятельности производителей и продавцов куриных яиц. А ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты.
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