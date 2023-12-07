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Вчера, 14:03

Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на куриные яйца в течение месяца

УрБК, Москва, 13.12.2023. В ближайший месяц цены на куриные яйца в России стабилизируются за счет поставок из Таджикистана и Турции. Такой прогноз сделали в Минсельхозе России.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — цитирует «Прайм» пресс-службу министерства.

В настоящее время импортная пошлина на ввоз в РФ куриных яиц составляет 15%. С 1 января 2024 года ее могут обнулить для ввоза 1,2 млрд штук яиц.
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