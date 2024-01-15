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15.01.2024

На Среднем Урале с конца декабря сильнее всего подорожали свежие помидоры и огурцы

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. С конца декабря 2023 по 9 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,92%, до 245,81 руб. за кг) и огурцы (на 10,63%, до 210,15 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 8,86%, до 39,28 руб. за кг), картофель (на 8,23%, до 25,99 руб. за кг), свежую капусту (на 7,38%, до 30,35 руб. за кг), репчатый лук (на 4,07%, до 31,14 руб. за кг), яблоки (на 3,5%, до 132,87 руб. за кг), а также на куриные яйца (на 2,14%, до 123,5 руб. за десяток).

Заметнее всего за неделю снизились цены на маргарин (на 1,57%, до 252,34 руб. за кг) и шлифованный рис (на 1,48%, до 144,03 руб. за кг).
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