На Среднем Урале с конца декабря сильнее всего подорожали свежие помидоры и огурцы

С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. ...02.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...19.10.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. С 9 по 16 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...12.10.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры и рис
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Со 2 по 9 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...28.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...