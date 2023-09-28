На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...10.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки
С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки (на 4,8%, до 143,75 руб. за ...10.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...