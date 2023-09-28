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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 3,87%, до 127,58 руб. за кг) и куриные яйца (на 3,31%, до 101,27 руб. за десяток), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что за неделю с 13 по 20 ноября, согласно данным ведомства, куриные яйца в регионе подорожали на 5,81%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,18%, до 32,1 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,15%, до 530,95 руб. за кг), а также на сухие молочные смеси для детского питания (на 2%, до 1 тыс. 210,09 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на морковь (на 4,59%, до 35,86 руб. за кг) и картофель (на 2,2%, до 19,97 руб. за кг).
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