В Екатеринбурге спрос на новые автомобили за год вырос на 123%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%, по стране — на 53%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».



В то же время, согласно исследованию, количество объявлений о продаже новых автомобилей в столице Урала увеличилось на 131%, а по стране в целом — на 80%.



По данным «Авито Авто», в конце 2023 года средняя цена на новый автомобиль в Екатеринбурге выросла на 46%, до 1 млн 960 тыс. руб.



В декабре этого года в пятерку самых востребованных брендов новых автомобилей в Екатеринбурге вошли ВАЗ (LADA), Geely, Chery, Renault, Haval.



Что касается наиболее популярных моделей автомобилей в уральской столице, этот список возглавили ВАЗ (LADA) Granta (14,2% от общего спроса, средняя цена — 840 тыс. руб.), ВАЗ (LADA) Niva Legend (10,1%, 915 тыс. руб.) и «Москвич 3» (8%, 2 млн 185 тыс. руб.).



По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, специалисты сервиса зафиксировали почти двукратное (на 92%) увеличение интереса к отечественным автомобилям — продукции компании ВАЗ.



«Мы по-прежнему наблюдаем и растущую популярность китайских машин от брендов Haval, Geely и Chery (в частности, ее подразделения OMODA). На фоне успеха российского и китайского автопрома отмечается снижение спроса на корейские, европейские и японские автомобили», — добавил он.