УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

В Екатеринбурге спрос на новые автомобили за год вырос на 123%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%, по стране — на 53%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

В то же время, согласно исследованию, количество объявлений о продаже новых автомобилей в столице Урала увеличилось на 131%, а по стране в целом — на 80%.

По данным «Авито Авто», в конце 2023 года средняя цена на новый автомобиль в Екатеринбурге выросла на 46%, до 1 млн 960 тыс. руб.

В декабре этого года в пятерку самых востребованных брендов новых автомобилей в Екатеринбурге вошли ВАЗ (LADA), Geely, Chery, Renault, Haval.

Что касается наиболее популярных моделей автомобилей в уральской столице, этот список возглавили ВАЗ (LADA) Granta (14,2% от общего спроса, средняя цена — 840 тыс. руб.), ВАЗ (LADA) Niva Legend (10,1%, 915 тыс. руб.) и «Москвич 3» (8%, 2 млн 185 тыс. руб.).

По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, специалисты сервиса зафиксировали почти двукратное (на 92%) увеличение интереса к отечественным автомобилям — продукции компании ВАЗ.

«Мы по-прежнему наблюдаем и растущую популярность китайских машин от брендов Haval, Geely и Chery (в частности, ее подразделения OMODA). На фоне успеха российского и китайского автопрома отмечается снижение спроса на корейские, европейские и японские автомобили», — добавил он.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2023 Cпрос на новые автомобили в Екатеринбурге за год вырос на 197%

По данным сервиса «Авито Авто», спрос на новые автомобили в Екатеринбурге в период с июня по август текущего года ...

30.08.2023 Cпрос на новые автомобили в Екатеринбурге за год вырос на 197%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. По данным сервиса «Авито Авто», спрос на новые автомобили в Екатеринбурге в период с ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...

26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году06.12.2023Эхо коммунальных войн24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения
Архив новостей
Декабрь 2023 (539)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1