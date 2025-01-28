Годовая инфляция продолжает ускоряться

Годовая инфляция в Свердловской области в январе составила 10,06% против 10,02% в декабре. Темпы роста цен в регионе оказались выше, чем в Уральском федеральном округе (9,32%) и в целом по стране (9,92%). Ускорение инфляции на Среднем Урале связано с увеличением затрат производителей и поставщиков, а также с сокращением предложения ряда товаров. Эти данные содержатся в информационно-аналитическом комментарии Уральского ГУ Банка России.Прирост цен на продовольственные товары в Свердловской области за месяц практически не изменился, составив 11,35% против 11,34% в конце прошлого года. Это произошло потому, что ускоренный рост цен на одни товары был уравновешен стабилизацией стоимости других. В годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее, стала дорожать мясная и молочная продукция: сметана, творог, сливки, кисломолочная продукция, говядина, свинина, фарш. Также в регионе ускорился рост цен на курицу. Это связано с удорожанием логистики и увеличением фонда оплаты труда у производителей и переработчиков продукции животноводства.Также в регионе ускорился рост цен на рыбные продукты. В числе прочих подорожали соленая сельдь, рыбное филе и мороженая рыба. Это обусловлено снижением объемов вылова и переработки рыбы в целом по стране.Что касается плодоовощных товаров, то здесь наблюдается снижение темпов роста цен на огурцы и удешевление томатов. В январе 2025 года огурцы в годовом выражении стали дорожать медленнее как по сравнению с январем предыдущего года, так и с предыдущим месяцем. Годовой рост цен на томаты сменился на удешевление. Эти изменения были вызваны укреплением рубля и расширением импорта помидоров.Годовые темпы роста стоимости непродовольственных товаров в январе выросли до 7,22% против 6,76% в декабре. Ускорение роста цен в годовом сравнении произошло на одежду, белье, а также на парфюмерно-косметические товары. Такая динамика сложилась в результате переноса в цены для покупателей затрат производителей и поставщиков на логистику и оплату труда в условиях высокого потребительского спроса.В январе новые легковые автомобили, включая как отечественные, так и иностранные марки, дорожали быстрее, чем в декабре, в годовом исчислении. Причиной этому послужило увеличение утилизационного сбора.В сфере услуг цены для жителей Свердловской области в январе увеличились на 14,12% по сравнению с прошлым годом, тогда как в предыдущем месяце годовой рост составлял 12,61%. В частности, в регионе ускорился рост стоимости жилищных услуг и ремонта жилья. Повышение цен на ЖКХ связано с увеличением минимального взноса на капитальный ремонт с начала года, что обусловлено ростом затрат на стройматериалы и монтажные работы. Увеличение стоимости ремонтных услуг в годовом сопоставлении вызвано ростом зарплат в регионе. Цены на услуги такси также поднялись из-за удорожания топлива.Отметим, что в целом по России годовая инфляция в январе составила 9,92%, против 9,52% в декабре. ЦБ подчеркивает, что повышенный темп роста цен вызван тем, что спрос по-прежнему опережает возможности по наращиванию объемов выпуска товаров и услуг. Главный регулятор ожидает, что поддержание высоких ставок в экономике позволит замедлить инфляцию и возвратит ее к целевому значению в 4% в 2026 году.