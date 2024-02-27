УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Годовая инфляция в УрФО в январе ускорилась до 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе ускорилась до 6,90% после 6,36% в декабре. В целом по стране этот показатель выше —7,44%, сообщает пресс-служба Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары в УрФО в январе ускорился до 7,67% после 7,17 в декабре. Согласно данным регулятора, причиной этого увеличение издержек производителей. Также выросли затраты заведений общепита на закупку продуктов.

Ускорение роста цен также произошло в сегменте непродовольственных товаров — с 3,86 в декабре до 4,64% в январе. Причиной этого, как и в продовольствии, стал перенос издержек производителей в цены товаров. В ЦБ отмечают ускорение подорожания некоторых лекарственных средств, мебели и парфюмерии, а также новых иномарок и подержанных автомобилей.

Годовой рост цен на услуги в УрФО в январе ускорился до 8,90% после 8,72% в декабре. Причиной этого стало повышение спроса.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 Ускорение годовой инфляции в Свердловской области оказалось наименьшим среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Свердловской области в январе годовая инфляция ускорилась до 7,5%. В декабре этот ...

25.01.2024 Челябинская область стала лидером по годовой инфляции среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в декабре составила 6,36% (в ...

22.11.2023 Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%

Годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в октябре после 4,63% в сентябре, но ...

22.11.2023 Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в ...

21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%

УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Март 2024 (8)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18