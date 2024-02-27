Годовая инфляция в УрФО в январе ускорилась до 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе ускорилась до 6,90% после 6,36% в декабре. В целом по стране этот показатель выше —7,44%, сообщает пресс-служба Банка России.



Годовой рост цен на продовольственные товары в УрФО в январе ускорился до 7,67% после 7,17 в декабре. Согласно данным регулятора, причиной этого увеличение издержек производителей. Также выросли затраты заведений общепита на закупку продуктов.



Ускорение роста цен также произошло в сегменте непродовольственных товаров — с 3,86 в декабре до 4,64% в январе. Причиной этого, как и в продовольствии, стал перенос издержек производителей в цены товаров. В ЦБ отмечают ускорение подорожания некоторых лекарственных средств, мебели и парфюмерии, а также новых иномарок и подержанных автомобилей.



Годовой рост цен на услуги в УрФО в январе ускорился до 8,90% после 8,72% в декабре. Причиной этого стало повышение спроса.