Годовая инфляция в УрФО в январе ускорилась до 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Свердловской области в январе годовая инфляция ускорилась до 7,5%. В декабре этот ...25.01.2024 Челябинская область стала лидером по годовой инфляции среди регионов УрФО
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в декабре составила 6,36% (в ...22.11.2023 Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%
Годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в октябре после 4,63% в сентябре, но ...22.11.2023 Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в ...21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...