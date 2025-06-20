УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:18

Продажи сливочного масла в России рухнули из-за его подорожания

УрБК, Москва, 11.09.2025. Продажи сливочного масла в натуральном выражении в России в январе-июле 2025 года сократились на 14,7% год к году на фоне его подорожания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Снижение спроса увеличилось в семь раз: в январе-июле 2024 года оно оценивалось в 2,1%. В исследовательской компании NTech отмечают сокращение продаж сливочного масла с июля 2024 по июнь 2025 года на 9% к предыдущим 12 месяцам.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») зафиксировано снижение спроса на сливочное масло в течение 2024 года. Однако отмечается постепенное восстановление продаж. Если в первые месяцы текущего года спад оценивался в диапазоне 15-20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в настоящее время он составляет около 4%.

По данным источника на молочном рынке, розничная торговля составляет примерно половину от общего объема реализации сливочного масла в стране. Аналитики компании NTech указывают на рост цен как на ключевую причину снижения розничных продаж. Согласно информации Росстата, стоимость данного продукта в начале сентября 2024 года составила 1 200 рублей за 1 кг, что представляет собой увеличение на 38% по сравнению с январем 2024 года и на 22,2% по сравнению с предыдущим годом.

В T-Pay отмечают, что средние расходы потребителей на пачку масла в период с января по август 2024 года составили 231 рубль, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, общий уровень инфляции на продукты питания за этот период составил 12,3%, как указывают в NTech.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2025 Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...

06.06.2025 В России продажи детского питания за год выросли на 15%

УрБК, Москва, 06.06.2025. В России продажи детского питания в розницу с апреля 2024-го по март 2025 года в натуральном ...

05.11.2024 Импорт сливочного масла в Россию за год вырос на 20%

УрБК, Москва, 05.11.2024. Импорт сливочного масла в Россию в 2024 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Об ...

25.10.2024 Производство сливочного масла в Свердловской области за год увеличилось на 20%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2024. В Свердловской области за прошедшие девять месяцев выпущено 5,5 тыс. т сливочного ...

13.11.2017 Россия нарастила импорт сливочного масла в 2017 году на 78,4%

УрБК, Москва, 13.11.2017. Объем поставок сливочного масла в Россию из стран дальнего зарубежья с января по сентябрь ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.