Средний размер наценки российских торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. С 7 по 14 октября в Свердловской области снова сильнее всего выросли цены на сливочное ...Сегодня, 10:22 Минсельхоз РФ стабилизирует цены на сливочное масло
УрБК, Москва, 17.10.2024. Минсельхоз РФ принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Меры будут направлены на ...10.10.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...06.08.2015 Екатеринбургские рестораторы пожаловались на качество российского масла
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2015. Екатеринбургские рестораторы на фоне продовольственного эмбарго столкнулись с дефицитом ...30.05.2013 В Екатеринбурге проверили сливочное масло «Маслодел»
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. В торговых центрах Екатеринбурга прошла серия акций «Народная проверка» по дегустации ...