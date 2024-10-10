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Средний размер наценки российских торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%

УрБК, Москва, 17.10.2024. Наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%. Об этом 16 октября сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, пишут «Известия».

Рост цен на этот продукт стал проблемой федерального масштаба. О необходимости стабилизации цены на сливочное мало заявил Минсельхоз РФ.

В Свердловской области сливочное масло вошло в число продуктов, цена на которые в последние недели выросла максимально.

По словам Дмитрия Леонова, такая разница между закупочной ценой и стоимостью товара в магазине одна из причин подорожания сливочного масла. Также на цену влияют закуп сырья, упаковка и логистика.

«В производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Сырье еще в августе показало рост на 10–20% с начала года, логистика — на 30–35%, упаковка — на 10–15%», — сообщил Д. Леонов.

Кроме того, на итоговую цену масла влияют рост ключевой ставки, кадровый дефицит и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Так, на сегодняшний день, стоимость данного продукта составляет 1 тыс. руб. за 1 кг. С января стоимость выросла на 20,4%. При оптовой закупке цена на масло составляет около 606 руб. за 1 кг.
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