Средний размер наценки российских торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%

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УрБК, Москва, 17.10.2024. Минсельхоз РФ принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Меры будут направлены на ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...

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