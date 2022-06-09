Минсельхоз РФ стабилизирует цены на сливочное масло

Материалы по теме

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...

Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%

Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает ...

Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%

УрБК, Москва, 15.10.2019. Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого ...

С начала 2010 года цены в России выросли на 8,4%

УрБК, Москва, 25.11.2010. За период с 16 по 22 ноября 2010 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, ...

С начала октября 2010 года цены в России выросли на 0,3%

УрБК, Москва, 14.10.2010. За период с 5 по 11 октября 2010 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, ...