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Сегодня, 10:22

Минсельхоз РФ стабилизирует цены на сливочное масло

УрБК, Москва, 17.10.2024. Минсельхоз РФ принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Меры будут направлены на увеличение импорта продукта из дружественных стран, что позволит насытить внутренний рынок продукцией и стабилизировать цены, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что на ценовую динамику влияет, в частности, значительное увеличение потребления молочной продукции в стране в связи с ростом доходов населения. Кроме того, увеличился объем производства продукции с использованием сливочного масла и спрос со стороны бизнеса.

Так, по данным Росстата, только за первую неделю октября розничные цены на масло выросли еще на 1,6%, месяцем ранее — на 7,9%. С начала года цена на этот продукт поднялась почти на 18%.
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