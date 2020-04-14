УралБизнесКонсалтинг
Гречка раскачивает рынок

Гречка раскачивает рынокЗа три года нестабильности на продовольственном рынке России население уже привыкло к перебоям с теми или иными продуктами питания. 2023 год запомнился дефицитом яиц, в 2024 году резко выросли цены на «молочку», местами пропало сливочное масло. В 2025 году в стране возникли сложности с картофелем и овощами из «борщевого набора». Но на фоне этих перебоев на рынке появились признаки спекулятивных настроений, на которые у регулятивных органов реакция по-прежнему запоздалая. Зато население относится к новым возможным вызовам куда спокойнее, чем в 2014 году или начале пандемии.

На прошлой неделе в СМИ анонсировали очередное подорожание гречки. Издание Shopper’s, в частности, ссылалось на протокол совещания в Минсельхозе России, на котором обсуждались риски роста цен на крупу. Причиной называлось сокращение посевных площадей под гречиху.

По данным АБ-Центра, в 2025 году сбор гречихи в России может составить 788 тыс. т, что на 35% ниже показателей прошлого года и является самым низким результатом с 2019 года. Основные причины — сокращение посевных площадей на треть (до 746,4 тыс. га) и неблагоприятные погодные условия. Для сравнения: в 2023 году собран рекордный урожай в 1,6 млн т. Опираясь на эти факты, отдельные аналитики начали анонсировать резкий рост цен на гречку.

Впоследствии Минсельхоз РФ выступил с опровержением информации о предпосылках для ощутимого подорожания крупы. Во-первых, в стране не доели еще прошлогодних запасов — в закромах на 1 августа 2025 года оставалось еще 210 тыс. т гречки. Во-вторых, ведомство вполне довольно прогнозами по сбору урожая в этом году.

Потребность страны в этой крупе оценивается в 550-580 тыс. т. Рекомендованная норма потребления гречки варьируется от 3 до 7 кг на душу населения (Минсельхоз РФ регулярно обновляет нормы). Соответственно, уровень самообеспечения страны крупой также можно считать удовлетворительным, а как экспортный продукт гречневая крупа популярностью у зарубежных партнеров не пользуется

Между тем по итогам периода с 19 по 25 августа гречка оказалась лидером среди круп по уровню роста цен. За неделю она подорожала на 0,3% по данным Росстата. Еще на столько же цены выросли в период с 12 по 18 августа. По всей видимости, подорожание гречки (впрочем, как и других круп: риса, пшена и т.д.) продолжится.

Насколько цены ускорятся в ближайшую осень, спрогнозировать невозможно. В первую очередь, это будет зависеть от поведения потребителя. Если повторится история как в сентябре-октябре 2014 года или марте 2020 года, когда население в панике сметало крупу с полок, то скачок цен неизбежен. Если убрать этот фактор, то производители гречки в любом случае будут повышать отпускные цены в пределах инфляции.

Уже бывший замглавы ФАС России Андрей Тенишев из-за очередной волны анонса роста цен на ядрицу вспомнил об инициативе ввести ответственность за манипуляции информацией, ведущей к росту цен. Идея эта возникала еще в 2020 году, но заглохла после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Однако, если в 2023 году в торговых сетях повсеместно наблюдался ажиотажный спрос на яйца, то уже в 2024 году стремлений делать запасов сливочного масла впрок среди населения не наблюдалось. Да и в общем ряду дорожающих продуктов питания рост цен на гречку, рис или пшено уже не выделяется, как в прошлые годы.

Достаточно вспомнить, в каких условиях создавался ажиотаж в 2014 и 2020 годах: введение продовольственного эмбарго (август 2014 года), девальвация рубля, сбои в международной торговле и гибель урожая в ряде регионов. Для населения в тех экономических реалиях это были непривычные условия, что и создавало благодатную почву для спекулятивных настроений. Но за последние три года «напугать» потребителя стало сложнее.

С самой гречкой история сама по себе классическая. Как ранее писал УрБК, после кризиса на рынке в 2014 году посевные площади в России были увеличены на 40% — до 1,6 млн тыс. га. Рекордные урожаи в стране привели к перепроизводству и падению цен. В 2017 году в Свердловской области гречка подешевела сразу на 40% (до 49,56 руб.). В 2018 году в целом по стране цена на продукт упала на 29%. Из-за резкого удешевления крупы и наличия невостребованных излишков аграрии несли потери.

Для решения этой проблемы Минсельхоз РФ в 2018 году посоветовал сельхозпроизводителям сократить посевные площади на 40%. Этой же тактики аграрии придерживались в 2019 году. В итоге к декабрю 2019 года цены на гречку выросли на 34% по сравнению с январем. И по такой схеме рынок регулируется до настоящего времени. В итоге получается, что производители гречки страдают от перепроизводства и единственный способ для них заработать — ажиотажный спрос. Но создать его сегодня сложнее.
