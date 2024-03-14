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Вчера, 14:58

Аналитики прогнозируют рост цен на гречку из-за сокращения площадей под культурой

УрБК, Москва, 09.04.2024. Производители гречки могут начать сокращать площади засева данной культуры, что приведет к росту цен на продукцию. Такой прогноз высказали аналитики «АБ-Центра», пишет Forbes.

«Площади под культурой могут существенно сократиться уже в ближайшее время, а повышение цен на продукцию начнется в 2024 году и достигнет пика в 2025-м, постепенно переходя от звена производства к ретейлу», — пишет издание.

Аналитики отмечают, что в последнее время себестоимость производства выросла, а цена продажи — нет. Поэтому рентабельность выращивания этой культуры заметно снизилась.

В 2024 году производители могут уменьшить площади засева гречки до 900 тыс. га (в 2023 году было засеяно 1,29 млн га), полагает генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов добавил, что большая часть производства гречки приходится на Алтайский край (726 тыс. га) и производители гречки могут освободить засевные площади для производства культур, востребованных, к примеру, в Китае.

«Ощутимый рост цен может начаться уже в ноябре-декабре, а пикового уровня цены достигнут в мае-июне следующего 2025 года. В розничном сегменте цены могут превысить отметку в 140 руб. за килограмм против 84,6 руб. в настоящее время (на 25 марта 2024 года). То есть в мае 2025 года цены как минимум могут выйти на тот уровень, который наблюдался в мае 2022 года», — приводит Forbes прогноз А. Плугова.
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