Аналитики прогнозируют рост цен на гречку из-за сокращения площадей под культурой

УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...18.01.2024 ЦБ спрогнозировал в 2024 году безработицу в России на уровне 3%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года составит 3%, в 2024 году показатель ...21.04.2023 Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате
УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...23.03.2020 Минсельхозу РФ предложили освободить гречку от экспортной пошлины
УрБК, Москва 23.03.2020. Рабочая группа по противодействию распространению коронавируса предложила освободить от ...20.11.2014 Цены на гречку могут снизить за счет запасов Росрезерва
УрБК, Москва, 20.11.2014. На российский продовольственный рынок могут направить запасы гречки из Росрезерва, пишет ...