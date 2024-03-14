Аналитики прогнозируют рост цен на гречку из-за сокращения площадей под культурой

УрБК, Москва, 09.04.2024. Производители гречки могут начать сокращать площади засева данной культуры, что приведет к ...14.03.2024 Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России
УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...18.01.2024 ЦБ спрогнозировал в 2024 году безработицу в России на уровне 3%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года составит 3%, в 2024 году показатель ...23.03.2020 Минсельхозу РФ предложили освободить гречку от экспортной пошлины
УрБК, Москва 23.03.2020. Рабочая группа по противодействию распространению коронавируса предложила освободить от ...20.11.2014 Цены на гречку могут снизить за счет запасов Росрезерва
УрБК, Москва, 20.11.2014. На российский продовольственный рынок могут направить запасы гречки из Росрезерва, пишет ...