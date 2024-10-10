На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжает расти в цене сливочное масло

С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,78%, до 1 тыс. ...10.10.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...29.08.2024 На Среднем Урале продолжают дешеветь овощи
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. С 19 по 26 августа в Свердловской области значительнее всего подорожал черный байховый ...22.08.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подешевела свекла
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. С 12 по 19 августа в Свердловской области значительнее всего подорожали огурцы (на ...09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...