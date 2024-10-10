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На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжает расти в цене сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. С 7 по 14 октября в Свердловской области снова сильнее всего выросли цены на сливочное масло (на 1,77%, до 1 тыс. 087 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Рост цен на этот продукт стал проблемой федерального масштаба. О необходимости стабилизации цены на сливочное масло заявил Минсельхоз РФ.

За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость свежих огурцов (на 1,58%, до 125,56 за кг), вермишели (на 1,51%, до 127,74 руб. за кг), бананов (на 1,45%, до 145,85 руб. за кг) и хлебобулочных изделий из пшеничной муки (на 1,29%, до 101,29) руб. за кг).

При этом существенно упала цена на столовую свеклу (на 3,66%, до 33,73 руб. за кг), морковь (на 1,7%, до 42,72 руб. за кг), репчатый лук (на 1,54%, до 35,81 руб. за кг), мороженную неразделанную рыбу (на 0,82%, до 293,61 руб. за кг).
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