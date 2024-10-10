На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжает расти в цене сливочное масло

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УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. С 19 по 26 августа в Свердловской области значительнее всего подорожал черный байховый ...

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