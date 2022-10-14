В Свердловской области за год сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. С марта 2022 по март 2023 года на Среднем Урале сильнее всего подорожал репчатый лук (на 31,4%, до 61,11 руб. за кг). Об этом сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на говядину (на 10,28%, до 521,58 руб. за кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 8,85%, до 89,48 руб. за кг), поваренную соль (на 8,07%, до 16,16 руб. за кг), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 6,37%, до 80,63 руб. за кг).



Заметнее всего за год снизились цены на белокочанную капусту (на 67,65%, до 28,21 руб. за кг), картофель (на 33,67%, до 31,21 руб. за кг), сахар (на 31,2%, до 61,14 руб. за кг), морковь (на 28,51%, до 45,50 руб. за кг).