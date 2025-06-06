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06.06.2025

В России продажи детского питания за год выросли на 15%

УрБК, Москва, 06.06.2025. В России продажи детского питания в розницу с апреля 2024-го по март 2025 года в натуральном выражении выросли на 15% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, в денежном — на 20%.

Показатели превышают общий рост продаж продуктов питания (без алкоголя) в стране за аналогичный период (продажи в натуральном выражении увеличились на 5,7%, в денежном — 18,1%). Об этом рассказали аналитики исследовательской компании NTech, сообщает «Коммерсантъ».

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов называет рост спроса на детское питание с отказом от грудного вскармливания. По его мнению, женщины часто выбирают сухие смеси, чтобы скорее выйти из декрета.

Также, по данным продуктовой сети «Пятерочка», в последнее время соки и фруктовые пюре имеют высокую популярность среди взрослых потребителей.

Глава Национального союза производителей молока Артем Белов отмечает, что рост спроса на детское питание может стимулировать увеличение производства продукции и появление новых сырьевых предприятий в стране.

Вместе с тем, независимый эксперт рынка детского питания Алексей Лысяков добавил, что на данный момент отечественные производители покрывают только 15% потребности внутреннего рынка.
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