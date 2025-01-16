Производители продуктов стали реже уменьшать вес упаковки товара ради сохранения цены

ФАС проверит ценообразование на рынке упаковки для продуктов

УрБК, Москва, 24.08.2022. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о переносе ответственности за утилизацию ...

Президент РФ Владимир Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

УрБК, Москва, 18.02.2022. По причине увеличения издержек и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам ...

Правительство РФ отложило до 2023 года законопроект об ответственности бизнеса за утилизацию отходов

УрБК, Москва, 30.12.2021. Правительство РФ отложило до 2023 года вступление в силу требований к бизнесу об утилизации ...