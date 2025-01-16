Производители продуктов стали реже уменьшать вес упаковки товара ради сохранения цены

УрБК, Москва, 16.01.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших производителей ...24.08.2022 Президент РФ Владимир Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей
УрБК, Москва, 24.08.2022. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о переносе ответственности за утилизацию ...18.02.2022 Производители продуктов питания уменьшают объем упаковки из-за роста издержек
УрБК, Москва, 18.02.2022. По причине увеличения издержек и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам ...30.12.2021 Правительство РФ отложило до 2023 года законопроект об ответственности бизнеса за утилизацию отходов
УрБК, Москва, 30.12.2021. Правительство РФ отложило до 2023 года вступление в силу требований к бизнесу об утилизации ...07.03.2019 Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...