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Вчера, 13:31

Производители продуктов стали реже уменьшать вес упаковки товара ради сохранения цены

УрБК, Москва, 07.02.2025. В России рост шринкфляции (уменьшение веса упаковки товаров), согласно последним зафиксированным данным, замедлился до менее 2% в III квартале 2024 года против 3,5% за аналогичный период 2023 года. Тенденция сохраняется и на сегодняшний день. Производители продуктов стали реже уменьшать вес упаковки товара ради сохранения цены. По некоторым продуктовым позициям наблюдается увеличение упаковок. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные исследовательской компании NTech.

Чаще всего количество, вес или объем упаковки с сохранением цены снижают в бакалее (около +5%) и в хлебобулочных изделиях (более +4%). В молочной продукции и кормах для животных подобная практика расти прекратилась. Производители молока, наоборот, стали производить упаковки не по 930 мл и 970 мл, а 1,4 л и 2 л.

«Такие продукты выбирают не исходя из цены за упаковку, а по другим причинам, в том числе, для семейного потребления, исходя из экономии за счет фактического объема. Что и привело к снижению темпов шринкфляции», — пояснил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, тенденция россиян к бережливости привела к повышению спроса на товары в больших упаковках, который отметили производители. Большую роль также сыграло развитие онлайн-торговли с доставкой. Теперь тяжелые продукты покупателям не нужно тащить самим. И. Караваев отметил, что в 2024 году примерно на 35% выросли упаковки чистящих средств, шампуней, гелей для душа, кондиционеров для белья, бальзамов для волос и гелей для стирки.
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