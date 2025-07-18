Спрос на бахчовые на продуктовом рынке РФ падает вопреки снижению цен

УрБК, Москва, 18.07.2025. Минимальные розничные цены на арбузы в РФ в середине июля 2025 года снизились на 17% по ...

Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%

Спрос на клубнику и черешню в РФ за год снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 07.07.2025. Спрос на клубнику и черешню в РФ в июне сократился на 5-9% год к году. При этом цены на ...