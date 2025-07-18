Спрос на бахчовые на продуктовом рынке РФ падает вопреки снижению цен

УрБК, Москва, 25.07.2025. В России в 2025 году наблюдается снижение покупательского спроса на арбузы в высокий сезон, несмотря на снижение цен в розничном ритейле, сообщает
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Как отмечают аналитики сервиса платежей T-Pay, по их данным, в июле покупка арбузов сократилась на 15% год к году. Это подтверждают и другие участники рынка.
Примечательно, что спрос на бахчевые падает на фоне одновременного снижения отпускных цен на 1-5%.
По информации исследовательской компании NTech, в середине июля (14-20 числа месяца) средняя стоимость арбуза в рознице составила 47,9 руб. за 1 кг. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Дыни подешевели до 106,7 руб. за кг на 5% год к году и на 9% к ценам неделей ранее.
Удешевление коснулось также и закупочных цен, отмечают в Metro, сейчас они на уровне прошлого года не смотря на инфляцию, а продажа ведется при этом с уменьшением цены на 3-5%.
По информации директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, «стоимость арбузов и дынь сейчас скорее сопоставима с прошлогодними показателями».
Как объясняет Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), снижение цены на арбузы и дыни в годовом выражении раньше обычного, обеспечил фактор сезонности — жаркая погода в июле.
По словам руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, из-за высокой температуры в июле на рынок поступили сорта с разным сроком созревания, что вызвало рост предложения. Это, соответственно, могло отрицательно сказаться на оптовых ценах на бахчевые культуры.
Можно предположить, что, одновременное с уменьшением цен падение спроса на арбузы, вызвано нехарактерным для июля перенасыщением рынка.
Другим фактором снижения спроса на арбузы и дыни Ирина Козий называет стремление потребителей «сократить расходы». Тренд на снижение спроса на 5-9% в годовом выражении, по ее словам, прослеживается в том числе в продажах клубники и черешни несмотря на сезонное снижение цен.