Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...09.06.2025 Ноутбуки брендов Honor и Huawei за год подешевели на 8-16%
УрБК, Москва, 09.06.2025. Цены на некоторые модели ноутбуков брендов Honor и Huawei в РФ в марте-мае 2025 года ...10.12.2024 Минсельхоз в новом году повысит минимальные цены на табак до 135 рублей
УрБК, Москва, 10.12.2024. С начала 2025 года Минсельхоз повысит минимальные цены на табак до 135 руб. Об этом пишет ...09.08.2016 Россия ввела запрет на поставку фруктов из Африки через страны ЕЭС
УрБК, Москва, 09.08.2016. Россельхознадзор с 10 августа 2016 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию только прямых ...15.08.2012 Магазины «Пятерочка» жалуются на арбузы и дыни с нитратами
Компания Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») сообщает: около 40% арбузов и дынь, ...