Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%

Материалы по теме

Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...

Ноутбуки брендов Honor и Huawei за год подешевели на 8-16%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Цены на некоторые модели ноутбуков брендов Honor и Huawei в РФ в марте-мае 2025 года ...

Минсельхоз в новом году повысит минимальные цены на табак до 135 рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. С начала 2025 года Минсельхоз повысит минимальные цены на табак до 135 руб. Об этом пишет ...

Россия ввела запрет на поставку фруктов из Африки через страны ЕЭС

УрБК, Москва, 09.08.2016. Россельхознадзор с 10 августа 2016 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию только прямых ...

Магазины «Пятерочка» жалуются на арбузы и дыни с нитратами

Компания Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») сообщает: около 40% арбузов и дынь, ...