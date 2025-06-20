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Вчера, 18:01

Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%

УрБК, Москва, 18.07.2025. Минимальные розничные цены на арбузы в РФ в середине июля 2025 года снизились на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. У федеральных ритейлеров цены начинают от 30 руб. за кг, а у некоторых можно найти ягоду даже за 20 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Минимальная стоимость дыни осталась на прошлогоднем уровне — 99 руб. за кг.

В свою очередь, эксперты исследовательской компании NTech отмечают сезонное удешевление данной продукции. Так, средневзвешенная цена арбузов по всем каналам продаж в РФ за неделю с 7-13 июля снизилась на 16% по сравнению с предыдущей неделе, до 52,2 руб. за кг. Дыни за аналогичный период подешевели на 10%, до 117 руб. за кг.
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