Вчера, 15:17

В России за год сильнее всего подешевели капуста, картофель и морковь

УрБК, Москва, 26.08.2025. В российских магазинах за последний год сильнее всего подешевела белокочанная капуста. Ее минимальная цена в августе снизилась на 38,3% (до 29 руб. за кг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ntech.

Также за отчетный период в стране подешевели картофель (-16%, до 35 руб. за кг), морковь (-10%, до 37 руб. за кг), виноград (-4%), а также нектарины (-3%). Цена за килограмм репчатого лука осталась на прежнем уровне, составив 38 руб.

На 33-й неделе года в сетевых розницах сильнее всего выросла минимальная стоимость яблок (+22% год к году) и свеклы (+9%, до 49 руб. за кг).

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов связывает прирост цен на яблоки с прошлогодними заморозками и низким урожаем. Тем не менее, в магазинах уже началось сезонное снижение цен.
