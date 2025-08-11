В России за год сильнее всего подешевели капуста, картофель и морковь

Материалы по теме

В России за месяц сильнее всего подешевели картофель, капуста и свекла

УрБК, Москва, 11.08.2025. В июле 2025 года в России сильнее всего подешевел картофель. Его цена снизилась на 36,2% по ...

Со 2 по 9 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель (+2,73%, до 126,82 руб. за кг), ...

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Со 2 по 9 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель ...

С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель (+4,38%, до 88 руб. за кг), следует ...

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель ...