В России за месяц сильнее всего подешевели картофель, капуста и свекла

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали морковь, рис и гречневая крупа

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. С 7 по 14 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь ...

Средние цены на куриные яйца в Свердловской области опустились ниже 90 рублей за десяток

С 9 по 16 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+4,87%, до 131,41 руб. за кг), ...

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. С 9 по 16 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали вермишель, рис и морковь

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Со 2 по 9 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук и свекла

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. С 28 апреля по 5 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый ...