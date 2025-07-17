УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

В России за месяц сильнее всего подешевели картофель, капуста и свекла

УрБК, Москва, 11.08.2025. В июле 2025 года в России сильнее всего подешевел картофель. Его цена снизилась на 36,2% по сравнению с предыдущем месяцем, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Также за отчетный период в стране подешевели белокочанная капуста (-34,7%), свекла (-29,3%), морковь (-29,2%), репчатый лук (-23,2%), байховый чай (-7,8%), рис (-6,3%), вермишель (-6,8%), куриные яйца (-6,3%), сезонные яблоки (-5,2%), подсолнечное масло (-4,8%).

Всего снижение розничной стоимости зафиксировано на товары в 16 категориях продуктов первой необходимости (всего 25 категорий). Социально значимые товары подешевели на 3,7% по сравнению с июнем 2025 года.

Сильнее всего подорожали за отчетный период пшено (+21%), пшеничная мука (+4,5%), гречневая крупа (+3,9%).

По данным АКОРТ, средняя наценка магазинов на социально значимые продукты составила 3,9%. Это на 1,1 п.п. меньше, чем год назад (в 2024 году — 5%).
