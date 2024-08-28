Уральские таможенники за три летних месяца одобрили ввоз 1,5 тыс. тонн арбузов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. В Екатеринбурге за август таможенники оформили более 210 т цветочной продукции общей ...13.08.2024 Таможенники с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал свыше 3 тыс. тонн нектаринов и персиков на общую сумму 3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Таможенные службы с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал 2,3 тыс. т нектаринов. Это ...23.07.2024 Таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 тонн арбузов и 18 тонн дынь из Казахстана в Екатеринбург и Челябинск
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Южноуральские таможенники в районе пункта пропуска Бугристое на ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...15.08.2019 В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 20 тонн арбузов из-за исправления в сертификате
УрБК, Челябинск, 15.08.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в ...