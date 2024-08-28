Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в РФ впервые за четыре года превысила 21%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...28.08.2024 В Екатеринбурге таможенники к 1 сентября оформили более 210 тонн цветочной продукции общей стоимостью 1,1 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. В Екатеринбурге за август таможенники оформили более 210 т цветочной продукции общей ...13.08.2024 Таможенники с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал свыше 3 тыс. тонн нектаринов и персиков на общую сумму 3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Таможенные службы с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал 2,3 тыс. т нектаринов. Это ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...