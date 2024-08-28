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Сегодня, 12:05

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в РФ впервые за четыре года превысила 21%

Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего импорта продукции с начала года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что основным поставщиков арбузов является Узбекистан, на долю которого приходится 79% весового объема. Также арбузы доставляют из Таджикистана и Туркменистана.

«С начала года на Урал ввезено 1,6 тыс. т арбузов общей стоимостью свыше 90 млн. рублей. Первые поставки пришлись на конец марта, наибольший объем зафиксирован в июне», — отметил А. Фролов.

Он также добавил, все продовольственные партии выпускаются в приоритетном порядке в среднем за 3 часа. Бахчевые проходят строгий фитосанитарный контроль и только после этого попадают на прилавки магазинов.
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