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Поставки бахчевых культур на Урал выросли с начала 2025 года в весовом эквиваленте почти в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. С начала 2025 года на Урал было ввезено более 7 тыс. 260 т арбузов и дынь стоимостью 300 млн руб. Это больше показателей прошлого года в стоимостном эквиваленте в четыре раза, а в весовом — почти в семь, сообщает пресс-служба уральского таможенного ведомства.

Основным поставщиком бахчевых культур остается Узбекистан, откуда было импортировано 7 тыс. т плодов на сумму более 280 млн рублей. Рост по весу вырос за отчетный период в 13 раз, по стоимости в 9 раз, рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

«Также поставки бахчевых культур идут из Китая. В этом году из КНР импортировано более 92 тонн плодоовощной продукции стоимостью 12 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении в 2 раза, в стоимостном — в 3 раза», — сообщил А. Фролов.

Он также уточнил, что пик поставок бахчевых приходится на июль.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году наблюдается снижение покупательского спроса на арбузы в высокий сезон, несмотря на снижение цен в розничном ритейле. По их данным, в июле покупка арбузов сократилась на 15% год к году.
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