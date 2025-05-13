Поставки бахчевых культур на Урал выросли с начала 2025 года в весовом эквиваленте почти в семь раз

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УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Свердловскую область поступила партия мандаринов весом более 20 т. Всего с начала ...

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УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...

За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью ...