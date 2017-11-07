Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 года в 180 раз, до 4,7 млн долл. США. В физическом выражении — в 114 раз, до 2,3 тыс. т. Об этом сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.



«Уральские предприниматели нарастили поставки шоколадных конфет в Китай. С начала года экспорт в КНР в физическом выражении увеличился в 114 раз (до 2,3 тыс. т.) и в стоимостном — в 180 раз (до 4,7 млн долл. США). А за октябрь — ноябрь в Поднебесную отгружены 1,865 т. шоколада на более чем 3,7 млн долл. США. Китай остается самым привлекательным рынком сбыта для уральского бизнеса», — цитирует А. Фролова пресс-служба ведомства.



Всего с начала года региональные производители экспортировали 4 тыс. т шоколадных конфет общей стоимостью 8 млн 330 тыс. долл. США в 18 стран мира. В денежном выражении рост объема экспорта составил почти 79%.



В октябре-ноябре уральские предприятия отправили более 2 тыс. т шоколада, конфет и готовых продуктов, содержащих какао: пасты, карамели, зефиры в шоколадной глазури. Общая стоимость экспортированного товара — 4,6 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года весовой объем экспорта продукции вырос на 754%, а денежный — на 514%.