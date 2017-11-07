Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Москва, 07.11.2017. Поставки российских тихих (без углекислого газа, то есть не игристых — прим. ред.) вин за ...14.03.2017 Дефицит сырого молока в России оценили в 8 млн тонн в год
УрБК, Москва, 14.03.2017. В России сохраняется дефицит сырого молока примерно в 7-8 млн т в год, пишет «Российская ...06.12.2016 За год объем поставок какао-бобов в Россию сократился на 9,3%
УрБК, Москва, 06.12.2016. Импортные поставки какао-бобов в сентябре 2016 года сократились на 9,3% по сравнению с ...03.11.2016 Шоколад в России за год подорожал на 15%
УрБК, Москва, 03.11.2016. В России в этом году из всех сладостей шоколад и шоколадные изделия продолжают дорожать ...16.09.2009 Ульяновский милиционер получил три года за кражу конфет
В Ульяновске капитан милиции, организовавший кражу конфет и шоколада со склада кондитерского объединения «Сладко», ...