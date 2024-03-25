Уральские производители в начале года экспортировали более тысячи тонн майонеза на сумму почти 1,3 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Уральские предприятия экспортировали за январь-февраль 2024 года более 9,5 тыс. т продовольственных товаров общей стоимостью 13,5 млн долл. США. Уральский маргарин, макароны и майонез — лидеры экспорта, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Так, объем экспорта маргарина, который в этом году впервые вышел на рынок Турции, составил 3 тыс. т на сумму почти 5 млн долл. США. Наибольшей популярностью уральский маргарин пользуется в Таджикистане, его закупили в объеме 1 тыс. 200 т на сумму почти 1,8 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в стоимостном выражении составил 176%, в физическом — 160%.



Произведенных на Урале макарон за январь-февраль 2024 года ушло на экспорт более 1,5 тыс. т на сумму более 1 млн долл. США. Изделия поставляются в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья, но больше всего макарон закупил Китай — 171 т общей стоимостью 134 тыс. долл. США.



Третий «топовый» продукт — майонез. Он был отправлен в объеме более 1 тыс. т на общую сумму почти 1,3 млн долл. США. Абхазия, Азербайджан, Армения. Беларусь, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан — главные страны-потребители майонеза. К этому списку в 2024 году присоединились Корея и Эстония.



Также с начала года в 13 стран было экспортировано почти 1 тыс. т уральского печенья общей стоимостью более 1,2 млн долл. США, 440 т бисквитных рулетов и пирожных на сумму 760 тыс. долл. США, 47 т вафель на сумму 96 тыс. долл. США, более 290 т карамели почти на 550 тыс. долл. США (рост с тем же периодом прошлого года по стоимости на 43%) и более 120 т шоколадных конфет на сумму 240 тыс. долл. США (рост в стоимостном выражении на 375%).



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что за последние годы пищевая промышленность Урала стабильно показывает рост, а региональные производители выходят на новые мощности и открывают перспективные рынки сбыта.



«По всем позициям наши продовольственные товары самодостаточные благодаря конкурентным преимуществам, прежде всего, качеству», — подчеркнул Алексей Фролов.