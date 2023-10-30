УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Уральские таможенники с начала года оформили вывоз почти 25 тыс. тонн круглого леса

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. С начала текущего года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тыс. т круглого леса стоимостью 1,8 млн долл. США. Лесоматериалов за два месяца было экспортировано более 124 тыс. т на сумму 26 млн долл. США. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Самые большие поставки круглого леса были отправлены в Китай, Казахстан и Узбекистан.

За счет увеличения поставок в Казахстан в Курганской области был отмечен рост экспорта круглого леса в три раза. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.10.2023 Уральские таможенники c начала года завели 42 уголовных дела по факту незаконного вывоза леса

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Уральские таможенники в 2023 году зафиксировали рост числа уголовных дел, связанных с ...

08.11.2022 За 9 месяцев с территории УрФО экспортировано более 1 млн кубометров древесины

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-сентябрь из Уральского федерального округа (УрФО) было экспортировано более 1 ...

21.04.2021 Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород ...

02.02.2021 Уральские таможенники и ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Предприниматели пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров ...

20.09.2013 С начала 2013 года из УрФО экспортировано 396,4 тыс. тонн лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. С начала 2013 года таможенными постами Уральского таможенного управления оформлено на ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения26.02.2024Оксана Сидлецкая о человекоцентричности как новой реальности рынка труда06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (530)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18