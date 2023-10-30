Уральские таможенники с начала года оформили вывоз почти 25 тыс. тонн круглого леса

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Уральские таможенники в 2023 году зафиксировали рост числа уголовных дел, связанных с ...08.11.2022 За 9 месяцев с территории УрФО экспортировано более 1 млн кубометров древесины
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-сентябрь из Уральского федерального округа (УрФО) было экспортировано более 1 ...21.04.2021 Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород ...02.02.2021 Уральские таможенники и ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Предприниматели пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров ...20.09.2013 С начала 2013 года из УрФО экспортировано 396,4 тыс. тонн лесоматериалов
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. С начала 2013 года таможенными постами Уральского таможенного управления оформлено на ...