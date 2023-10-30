Уральские таможенники с начала года оформили вывоз почти 25 тыс. тонн круглого леса

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. С начала текущего года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тыс. т круглого леса стоимостью 1,8 млн долл. США. Лесоматериалов за два месяца было экспортировано более 124 тыс. т на сумму 26 млн долл. США. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Самые большие поставки круглого леса были отправлены в Китай, Казахстан и Узбекистан.



За счет увеличения поставок в Казахстан в Курганской области был отмечен рост экспорта круглого леса в три раза. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет.