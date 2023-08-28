С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США. В феврале таможенные службы оформили более 630 т импортных цветов на сумму 3,5 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост в стоимостном выражении составил 35%, а в физическом — 29%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Основной частью импорта стали гвоздики, их привезли на Урал почти 440 т, хризантем — 190 т, розы прибыли в количестве 120 т, тюльпаны — почти 63 т, акации — 50 т. Поставщиками-лидерами остаются Эквадор и Нидерланды.



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что свежесрезанные бутоны везут на Урал автомобильным и авиатранспортом.



«До весеннего праздника в регион должна прибыть еще одна партия цветочной продукции весом около 40 т. Цветы в обязательном порядке проходят фитосанитарный контроль, декларируются в уральской электронной таможне. За 900 т выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила 120 млн руб.», — рассказал Алексей Фролов.