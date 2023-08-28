С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...26.02.2021 Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 ...28.02.2017 В феврале в Екатеринбург завезли цветочной продукции на 3,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2017. В феврале сотрудники Кольцовской таможни оформили 650 т цветочной продукции стоимостью ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...