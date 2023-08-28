УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:24

С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США. В феврале таможенные службы оформили более 630 т импортных цветов на сумму 3,5 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост в стоимостном выражении составил 35%, а в физическом — 29%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Основной частью импорта стали гвоздики, их привезли на Урал почти 440 т, хризантем — 190 т, розы прибыли в количестве 120 т, тюльпаны — почти 63 т, акации — 50 т. Поставщиками-лидерами остаются Эквадор и Нидерланды.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что свежесрезанные бутоны везут на Урал автомобильным и авиатранспортом.

«До весеннего праздника в регион должна прибыть еще одна партия цветочной продукции весом около 40 т. Цветы в обязательном порядке проходят фитосанитарный контроль, декларируются в уральской электронной таможне. За 900 т выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила 120 млн руб.», — рассказал Алексей Фролов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.08.2023 Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...

20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...

26.02.2021 Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 ...

28.02.2017 В феврале в Екатеринбург завезли цветочной продукции на 3,5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2017. В феврале сотрудники Кольцовской таможни оформили 650 т цветочной продукции стоимостью ...

06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18