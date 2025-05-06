УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 15:38

Ввоз импортных цветов на Урал за год вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Ввоз импортных цветов на Урал в августе вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

С начала месяца таможенники оформили импорт более 400 т свежих цветов общей стоимостью более 240 млн руб. Год назад на Урал прибыло 210 т цветочной продукции.

В последний летний месяц 2025 года в округ импортировали 200 т роз, 110 т хризантем, 35 т гвоздик и 4 т лилий. Лидерами по объему поставок стали Нидерланды, Эквадор и Китай.

«В прошлом году только появились первые импортеры живых цветов из Китая, а в этом году они основательно заняли второе место по объемам ввезенных партий роз, хризантем, зеленых гвоздик, гортензий, декоративных подсолнечников и листьев эвкалипта», — сообщил начальник УТУ Алексей Фролов.
