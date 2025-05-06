Ввоз импортных цветов на Урал за год вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Уральские таможенные службы в апреле оформили ввоз свыше 1,5 млн гвоздик (почти 50 т), ...25.02.2025 На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...28.08.2023 Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...