На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую сумму 200 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Всего с начала года в Уральский федеральный округ привезли более 600 т цветов общей стоимостью 450 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель в натуральном выражении вырос на 30%, в денежном — на 40%.



В частности, было завезено 6 млн штук роз (общим весом 300 т) и 2 млн штук хризантем (136 т).



Отмечается, что 95% поставок живых цветов на Урал осуществляется из Эквадора и Нидерландов.