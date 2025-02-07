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Вчера, 13:13

На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую сумму 200 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Всего с начала года в Уральский федеральный округ привезли более 600 т цветов общей стоимостью 450 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель в натуральном выражении вырос на 30%, в денежном — на 40%.

В частности, было завезено 6 млн штук роз (общим весом 300 т) и 2 млн штук хризантем (136 т).

Отмечается, что 95% поставок живых цветов на Урал осуществляется из Эквадора и Нидерландов.
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