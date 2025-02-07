На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Импорт живых цветов в УрФО за год вырос на 70% как в количественном, так и в ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...06.03.2020 В Челябинскую область в канун 8 Марта завезли 320 тыс. срезов цветов
УрБК, Челябинск, 06.03.2020. В период с 15 февраля по 4 марта в Челябинскую область из регионов России завезено 320 ...01.03.2018 Россельхознадзор проверит в Кольцово 100 тонн цветов
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 марта 2018 года досмотрят партию цветов общим ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...