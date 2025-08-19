Какие цветы выращивают на Урале

Многие из нас задумываются о покупке цветов не только в дни рождения близких или на свадьбу, но и на знаковые праздники — 8 марта и 1 сентября. Эксперты Свердловского филиала Россельхозбанка оценили рынок цветов в регионе и узнали у выпускников «Школы фермера», которые профессионально занимаются цветоводством, насколько сейчас изменился этот рынок.В России и в Свердловской области отмечается устойчивый рост производства цветочной продукции. Рынок цветов меняется, адаптируясь к новым условиям и наращивая собственные производственные мощности.Выпускник «Школы фермера» РСХБ в Свердловской области Светлана Белякова, которая уже несколько лет занимается выращиванием тюльпанов отмечает, что рынок цветов меняется в положительную сторону.«Наблюдается рост рынка и изменение ассортимента цветов. Если раньше традиционными цветами для выращивания были розы, тюльпаны, хризантемы и гвоздики, то сейчас добавились разные виды горшечных цветов», — комментирует С. Белякова.Эту статистику поддерживают и общероссийские цифры. По данным «Платформы ОФД», чаще всего в августе выбирают розы, хризантемы, герберы, пионы, эустомы. Больше всего спрос вырос на пионы — число покупок в стране именно этих цветов увеличилось на 16% в годовом выражении.Эксперты РСХБ отмечают, что спрос на цветы по традиции растет в последнюю неделю августа, перед 1 сентября. Больше всего заказов фиксируется через интернет-магазины, меньше — через офлайн покупки. В последние несколько лет наблюдается тенденция к сбору групповых заказов от классов и ухода от индивидуальных букетов. Это подтверждает и Светлана Беляева. «Если говорить про весенние букеты цветов, то к тюльпанам добавляются крокусы, нарциссы, гиацинты — луковичные первоцветы. Сейчас активно развиваются в стране производство горшечных цветов, например, выращивание орхидей», — добавляет Светлана Белякова.Согласно открытым данным, в нашей стране функционирует более 135 тепличных предприятий, занимающихся выращиванием цветов в защищенном грунте, а общая площадь теплиц составляет 325 га. В Свердловской области также можно найти предприятия, которые занимаются выращиванием декоративных цветов. Например, предприятие в селе Арамашево. В этом году здесь к 8 марта вырастили два миллиона тюльпанов. Цветы в хозяйстве, которое является клиентом РСХБ, выращивают не в грунте, а в воде. Теплица является одной из самых больших в Свердловской области, ее площадь составляет порядка пяти тысяч кв. м.Выпускник «Школы фермера» Светлана Белякова отмечает, что в цветочном бизнесе также есть свои модные тренды.«В цветочной индустрии есть свои модные тенденции, также, как и в моде на одежду или сумки. Допустим, всегда были в моде розы. А сейчас в моду пытаются ввести горшечную розу из-за практичности. Если говорить, например, про тюльпаны, то если раньше покупали несколько одинаковых цветов, то сейчас покупатель хочет букет тюльпанов разного окраса, оформленными в корзине или каком-то необычном виде. Но при этом процент классически оформленных цветов — роз, тюльпанов – остается. Особенным трендом на сегодняшний день в цветочной моде стали полевые цветы. Некоторые фермеры специально выращивают их для продажи на мероприятия, оформления ресторанов, гостиниц, салонов красоты», — уточнила эксперт.Слова цветовода подтверждают и другие участники рынка. В 2025 году цветочное декорирование изменилось. В моду вошли контрастные композиции с яркими цветовыми сочетаниями и порой необычными комбинациями, например, полевых цветов и классических роз. Букеты сейчас во многом выполняют роль запоминающегося подарка с необычным эффектом.Российский рынок цветов с каждым годом развивается, и основными факторами, влияющими на этот процесс, являются изменения курса валют, логистика, климат и сезонный спрос. Развивать рынок цветов помогают и девелоперы, считают эксперты РСХБ. Крупные застройщики сейчас все чаще или выступают заказчиками проектов по озеленению, или сами занимаются благоустройством придомовых территорий.По словам директора ландшафтного фестиваля «Атмофест» Юлии Сорокиной, озеленение является наиболее экономичным инструментом маркетинга для застройщиков. Кстати, благодаря Юлии несколько лет подряд на главной площади Екатеринбурга в рамках фестиваля появлялся сад, а в 2023 году, РСХБ на «Атмофесте» представил горожанам настоящее уральское поле пшеницы.Светлана Белякова говорит, что в Свердловской области работают компании, как большие, так и маленькие, которые выращивают цветы. «Чаще всего они совмещают выращивание тепличных, под срез, цветов и горшечных. Есть хозяйства, которые, например, выращивают розы на гидропонике. Развит и рынок частных компаний, которые выращивают комнатные растения», — комментирует эксперт. Фермер планирует в этом году расширить свой ассортимент и занимается разведением съедобных цветов для ресторанов, а также увеличить количество горшечных цветов, например, для подарков учителям.