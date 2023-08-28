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Вчера, 12:50

Букеты подорожали к 1 сентября

В августе уральские таможенники оформили ввоз на территорию региона 168 т цветов стоимостью 1,2 млн долл. США. Так, из Армении в Екатеринбург спецрейсами было доставлено 16 т растений на общую сумму более 700 тыс. руб. Представители Уральского таможенного управления отмечают, что из Еревана в Екатеринбург ежедневно продолжают прибывать самолеты, каждый из которых привозит около 1 т цветов.

Букеты подорожали к 1 сентября

Однако большая часть свежих цветов доставляется в УрФО автомобильным транспортом. В преддверии 1 сентября в Екатеринбург привезли 152 т свежесрезанных альстромерий, гербер, гвоздик, роз и хризантем. Основными импортерами в этом сегменте по-прежнему остаются Эквадор и Нидерланды.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что дефицита растительной продукции ожидать не стоит, несмотря на традиционно высокий спрос к 1 сентября.

«Если ранее внутренний рынок испытывал проблемы с поставками цветов из-за рубежа на фоне вводимых санкций, то теперь бизнес адаптировался к изменившимся условиям. Взамен ушедшим поставщикам из недружественных стран пришли новые участники цветочного рынка. Они уверенно заняли свою нишу и имеют хорошие перспективы, так как спрос на цветочную продукцию только растет, что в свою очередь позволит и в дальнейшем увеличить объемы поставок», — подчеркнул Алексей Фролов.

Все поступившие в августе цветы были задекларированы в Уральской электронной таможне. Общий размер таможенных платежей за 168 т данной продукции составил более 33 млн руб.

Стоит добавить, что такой груз таможенники проверяют в первую очередь. Свежесрезанные бутоны проходят фитосанитарный контроль. Затем груз проверяется на соответствие заявленному в документах количеству и ассортименту. После этого «чистые» партии перегружают в фуры и отправляют в розничные точки продаж по всему Уральскому региону.

Несмотря на то, что дефицита цветочной продукции в регионе нет, цены на букеты в этом году выросли, а следовательно, увеличилась и доля затрат на букет к 1 сентября в семьях школьников. Так, по данным исследования, проведенного совместно СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», индекс букета (соотношение стоимости букетов к 1 сентября и общих затрат на сборы ребенка к школе) в Екатеринбурге стал одним из самых высоких по стране и составил 5,8 пункта. В среднем по стране этот показатель достиг 10,8 п. (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 п. Кроме Екатеринбурга в топ-5 российских городов с самым высоким уровнем затрат на букеты по сравнению с остальными расходами на подготовку к школе вошли Краснодар (4,9 п.), Ростов-на-Дону (5,5 п.), Омск (5,8 п.) и Санкт-Петербург (6 п.).

Также в ходе исследования было установлено, что 71% российских семей планируют дарить цветы учителям к 1 сентября. В частности, родители готовы потратить на букет от 1 тыс. до 5 тыс. руб. При этом 23% планируют дарить цветы нескольким педагогам. 28% отметили, что собираются вручить учителю один букет от всего класса. За год на 11% выросло количество родителей, которые отказались от покупки цветов для учителей к 1 сентября — в этом году показатель достиг 29%. Кроме того, 38% россиян считают, что покупка цветов к 1 сентября — это пустая трата денег, и предпочли бы направить эти средства на благотворительность.

Букеты подорожали к 1 сентября

Что касается затрат, которые семьи готовы понести, чтобы подарить букет учителю, то 38% опрошенных планируют в этом году потратить на букет к 1 сентября до 1 тыс. руб., 16% респондентов — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 25% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Еще 11% заявили, что подарят букет из цветов, собранных в собственном саду.

Отмечается, что самыми популярными цветами для монобукета в честь первого сентября стали гладиолусы, хризантемы и розы. Еще 17% россиян предпочитают дарить букеты из разных видов цветов. 60% опрошенных обычно покупают букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром 1 сентября.

Что касается роста цен на букеты, то аналитический ресурс «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» провел сравнение цен на цветы с 1 по 24 августа 2023 года с данными за аналогичный период прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах в сетевой и несетевой торговле, онлайн- и офлайн-каналах.

Так, по данным ресурса, средний чек на букет цветов за этот период составил 2 тыс. 089 руб., что на 13% выше уровня прошлого года. В онлайн-магазинах этот показатель выше на 18% — 2 тыс. 645 руб. При этом общее число покупок букетов за исследуемый период выросло в годовом выражении на 5%, а онлайн-показатели увеличились на 14%.
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