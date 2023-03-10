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Вчера, 18:01

Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. Общая стоимость импортируемой продукции составила 1,2 млн долл. США, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Кроме того, таможенники оформили ввоз еще 152 т различных цветов через наземные пункты контроля. Основными поставщиками стали Армения, Нидерланды и Эквадор.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что рынок адаптировался к санкционному воздействию, и в ближайшее время объем поставок будет расти.
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