Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С начала текущего года уральские таможенники разрешили ввоз на территорию РФ почти 47 т ...13.04.2021 Сотрудники Кольцовской таможни изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной ...26.02.2021 Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 ...31.08.2018 В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...