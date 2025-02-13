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Вчера, 16:04

Китай наращивает импорт живых цветов на Урал

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. На Урал прибыли 12 тонн живых цветов из Китая. Общая стоимость партии составила почти 8 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Основную долю импорта занимают тюльпаны (5,8 т), розы (3,5 т), кустовые и «одноголовые» хризантемы (1.5 т) и эустомы (1 т).

Начальник УТУ Алексей Фролов сообщил, что Китай начал поставлять цветы на Урал только в прошлом году.

«Среди первых поставок были розы, хризантемы, гвоздики, лилии и гладиолусы. Отмечу, что первые партии были небольшими, сейчас КНР наращивает объемы импорта», — уточнил А.Фролов.

Ранее УрБК писал, что средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценами на розы. Разница на февраль 2025 года составляет 7,4%. Стоимость одного тюльпана (в составе монобукета или поштучно) составляет 231,3 руб., розы — 248,6 руб.
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