Китай наращивает импорт живых цветов на Урал

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценами на розы. Разница на ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...