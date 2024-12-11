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Вчера, 18:00

Средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценами на розы

Средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценами на розы. Разница на февраль 2025 года составляет 7,4%. Стоимость одного тюльпана (в составе монобукета или поштучно) составляет 231,3 руб., розы — 248,6 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные маркетплейса Flowwow.

В прошлом году разрыв в цене составлял 38,9%. За год тюльпан подорожал на 25,76%, а роза подешевела на 2,7%. В феврале прошлого года тюльпан стоил примерно 184 руб., а роза — 255,55 руб.

Рост цен на тюльпаны связывают с увеличением таможенных пошлин и неурожаем голландских луковиц в России.

Отметим, что, по данным Flowwow, средний чек на цветы за год вырос на 12,6%, до 3 тыс. 806 руб. К 8 марта ожидается подорожание средней стоимости букета до 20-25% год к году.
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