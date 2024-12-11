Средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценами на розы

УрБК, Москва, 11.12.2024. По итогам 2024 года россияне купят 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов. Таким образом, объем ...16.08.2024 Разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках Екатеринбурга составляет 17%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках в августе ...05.12.2023 В Екатеринбурге разница в стоимости «квадрата» недвижимости на первичном и вторичном рынках составляет 17,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке ...18.02.2021 Как сохранить срезанные тюльпаны
Букет тюльпанов выглядит восхитительно: нежные лепестки, разнообразие цветов, устремленные к солнцу яркие головки — все ...29.08.2018 Закупочные цены на цветы в преддверии начала учебного года показали рост в пределах 30%
УрБК, Москва, 29.08.2018. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах ...