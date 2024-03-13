Уральская таможня за год оформила «живой» груз на 4 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...11.12.2023 На Урал импортировано более 550 тонн новогодних товаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральская электронная таможня с начала 2023 года оформила ввоз более 550 т новогодних ...08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...21.01.2019 Уральская электронная таможня перечислила в федеральный бюджет 11 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2019. За два с половиной месяца работы Уральская электронная таможня пополнила федеральный ...