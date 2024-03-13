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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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13.03.2024

Уральская таможня за год оформила «живой» груз на 4 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В 2023 году Уральская электронная таможня выпустила декларации на «живой» груз общей стоимостью более 4 млн долл. США. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Чаще всего уральские предприниматели покупали за рубежом свиней, быков и нетелей. Последних было куплено на общую сумму 2 млн долл. США. Из Узбекистана было привезено более 36 т пчел карпатской породы стоимостью 20 тыс. долл. США.

На экспорт с Урала в ОАЭ отправились 23 сокола стоимостью почти 8 тыс. долл. США, а в Израиль переправили собаку стоимостью 413 долл. США.
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