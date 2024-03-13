Уральская таможня за год оформила «живой» груз на 4 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...

Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральская электронная таможня с начала 2023 года оформила ввоз более 550 т новогодних ...

На Урал импортировано более 550 тонн новогодних товаров в 2023 году

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...