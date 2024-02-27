Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...15.01.2024 Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году доходы Уральского таможенного управления составили свыше 100 млрд руб., что ...08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...07.02.2023 Уральские производители мясной продукции нарастили экспорт в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В 2022 году уральские производители экспортировали 33 т мясной продукции на общую сумму ...31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...