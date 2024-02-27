УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т лекарственных препаратов общей стоимостью 6 млн долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В стоимостном выражении экспорт вырос в три раза за год, в физическом — в два раза. В Узбекистан в 2023 году было отгружено 166 т фармпродукции стоимостью более 5 млн долл. США. Весовой объем экспорта вырос за год в три раза, стоимостный — в два раза. В 2023 году уральские предприятия впервые поставили лекарства в Монголию (почти 1,5 т стоимостью 31 тыс. долл. США). Также были поставки в Азербайджан и Грузию.

«Уральский фармрынок продолжает оставаться привлекательным для зарубежных потребителей. Региональные компании наладили выпуск препаратов, не уступающих иностранным ни по качеству, ни по цене», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...

15.01.2024 Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году доходы Уральского таможенного управления составили свыше 100 млрд руб., что ...

08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...

07.02.2023 Уральские производители мясной продукции нарастили экспорт в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В 2022 году уральские производители экспортировали 33 т мясной продукции на общую сумму ...

31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (633)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18