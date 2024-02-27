Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...

С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году доходы Уральского таможенного управления составили свыше 100 млрд руб., что ...

Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...