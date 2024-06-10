Уральские предприятия за два месяца экспортировали 48 тонн какао-содержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Уральские предприятия экспортировали за январь-февраль 2024 года более 9,5 тыс. т ...

Уральские производители в начале года экспортировали более тысячи тонн майонеза на сумму почти 1,3 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...

Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...