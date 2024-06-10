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Уральские предприятия за два месяца экспортировали 48 тонн какао-содержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Уральские предприятия за июль и август 2024 года отправили на экспорт 48 т продукции с содержанием какао. Общая стоимость этой категории экспорта составила более 11 млн руб., сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

«Всего с начала года уральские предприниматели отгрузили около 350 т шоколада на 85 млн. руб. В сравнении с 2023 годом поставки в стоимостном выражении увеличились почти на 35%, в физическом — на 2%. Высокий спрос на сладости в Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Китае. В целом, география экспорта сегодня насчитывает 12 стран», — рассказал начальник УТУ Алексей Фролов.

Он также добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта какао-содержащей продукции вырос на 8%, а стоимостной — на 30%.
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