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Вчера, 18:00

Уральские производители нарастили экспорт мороженого на 66%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей стоимостью 680 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель в физическом выражении вырос на 66%, в стоимостном — на 45%. 71% от всего объема экспорта приходится на Казахстан, 29% — на КНР. Так, в Центральную Азию было отгружено почти 139 т мороженого на сумму более 500 тыс. долл. США. В Китай — 55 т мороженого стоимостью 152 тыс. долл. США.

«Уральские предприятия выходят на потенциально перспективные рынки сбыта, в ближайших планах — Вьетнам. Все разрешительные документы и сертификаты для реализации продукции уже получены», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
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