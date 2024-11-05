Китай стал главным покупателем уральских шоколадных изделий

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. С начала года уральские производители экспортировали 13 тыс. т макаронных изделий общей ...

Экспорт уральских макаронных изделий за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Уральские предприятия за июль и август 2024 года отправили на экспорт 48 т продукции с ...

Уральские предприятия за два месяца экспортировали 48 тонн какао-содержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Уральские предприятия экспортировали за январь-февраль 2024 года более 9,5 тыс. т ...

Уральские производители в начале года экспортировали более тысячи тонн майонеза на сумму почти 1,3 млн долл. США

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...