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Сегодня, 13:30

Китай стал главным покупателем уральских шоколадных изделий

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Уральские производители шоколадных изделий активно экспортируют свою продукцию в Китай, сообщает пресс-служба Уральского таможенного правления.

В Китай направляется более трети всей экспортируемой продукции. Также среди лидеров по импорту Грузия и Азербайджан, в эти две страны уходит около 20% экспорта.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов заявил, что перед новогодними праздниками объем экспорта такой продукции значительно увеличивается.

«Так, за последние два месяца предприятия региона отгрузили более 730 т шоколада на сумму более 170 млн руб. Как правило, объемы поставок увеличиваются с августа, а пик приходится на октябрь-ноябрь», — отметил А. Фролов.
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