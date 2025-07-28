УралБизнесКонсалтинг
Онлайн-продажи арбузов и дынь в России за год выросли на 26-29%

УрБК, Москва, 11.08.2025. Онлайн-продажи арбузов в России в июне-июле выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дынь — на 26%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», пишет ТАСС.

Отмечается, что розничные цены на арбузы за год снизились на 2% (до 52 руб. за кг.), продажи сократились на 8%. Дыни подорожали на 3% (до 87 руб.), спрос на них вырос на 10%.

Ранее УрБК писал, что в России в 2025 году наблюдается снижение покупательского спроса на арбузы в высокий сезон, несмотря на снижение цен в розничном ритейле.
