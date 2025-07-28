Онлайн-продажи арбузов и дынь в России за год выросли на 26-29%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. С начала 2025 года на Урал было ввезено более 7 тыс. 260 т арбузов и дынь стоимостью ...25.07.2025 Спрос на бахчовые на продуктовом рынке РФ падает вопреки снижению цен
УрБК, Москва, 25.07.2025. В России в 2025 году наблюдается снижение покупательского спроса на арбузы в высокий сезон, ...18.07.2025 Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%
УрБК, Москва, 18.07.2025. Минимальные розничные цены на арбузы в РФ в середине июля 2025 года снизились на 17% по ...17.04.2025 В России розничные продажи чая сократились на 3%
УрБК, Москва, 17.04.2025. В России с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года розничные продажи чая ...15.08.2012 Магазины «Пятерочка» жалуются на арбузы и дыни с нитратами
Компания Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») сообщает: около 40% арбузов и дынь, ...