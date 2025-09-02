УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

Добро пожаловать в Китай

О введении безвизового режима 2 сентября 2025 года объявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Въехать в материковый (на о. Хайнань можно было прилететь без визы и ранее) Китай можно будет на 30 дней (нужен действующий заграничный российский паспорт) для посещения родственников и друзей, в деловых, туристических, экскурсионных целях, и в рамках обмена. Для тех, кто едет для работы, учёбы, журналистской деятельности и т.д., соответствующая виза будет нужна. Консульский сбор однократной туристической визы стоит 2500–3300 руб. «Пограничного» сбора в Китае не взимают.

Оценки по влиянию безвизового режима на турпоток из России в Китай в целом неоднозначные.

Так, по мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, поток туристов из России в Китай увеличится, по самым осторожным оценкам, на 30-40%. Об этом она заявила изданию «Коммерсантъ».

Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин рассчитывает на увеличение потока деловых туристов из России в Китай с введением безвизового режима на 15–20%.

В Свердловской области также ожидают увеличения въездного турпотока из Китая.

«По моему мнению, въездной поток вырастет, за счет увеличения количества рейсов в Китайскую Народную Республику (КНР), и, я не исключаю, расширения географии полетов. Так как авиасообщение с КНР, в отличии от большинства зарубежных, подразумевало встречные потоки, мы имеем право рассчитывать на рост числа китайских туристов, которые будут прибывать в Екатеринбург», — сообщил УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

М. Мальцев отметил, что динамика станет ощутима уже к зиме 2025 года или к началу 2026 года, когда в общем потоке будет возрастать количество туристов из КНР.

«После ковида сократилось количество китайских туристов, но сейчас мы видим их постепенное возвращение к нам на рынок», — ранее заявлял он УрБК.

Секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, екатеринбургский предприниматель Максим Спасский, в свою очередь, считает, что сам факт введения безвизового режима в случае с Китаем — это не повод для роста туристического интереса в России к Поднебесной. Собеседник УрБК отметил, что получить визу в КНР и прежде не было проблемой — это хорошо отлаженная процедура, относительно недорогая. Да и сам Китай, по его слова, имеет репутацию центра делового туризма.

«Безвизовый режим с Китаем — это отличная новость. Она упрощает планирование, стимулирует развитие новых туров и дает больше свободы путешественникам. Это важный жест в укреплении двусторонних отношений. Однако ждать, что российские туристы массово променяют курорты Турции и Египта с сервисом «все включено» на Великую Китайскую стену и мегаполисы, не стоит. Китай займет свое прочное место в списке популярных направлений, но не более того. Время покажет, но основные игроки могут быть спокойны», — указал Спасский.

Эксперты сходятся во мнении, что о реальной картине туристического трафика в Китай можно будет судить в будущем по новогодним бронированиям.
