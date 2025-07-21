УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:26

Турпоток россиян на Хайнань за год вырос более чем в два раза

УрБК, Москва, 07.08.2025. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань за январь-июль 2025 года составил 261 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 219%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Сун Ши.

Эта цифра стала абсолютным историческим максимумом. Доля россиян среди всех иностранных туристов, которые посетили Хайнань в 2025 году, составляет 34,3%.

Местные власти рассчитывают, что по итогам всего 2025 года число российских гостей превысит полмиллиона человек, значительно превзойдя уровень «доковидного» 2019 года, когда остров принял 330 тыс. россиян.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.07.2025 Турпоток россиян в Японию в первом полугодии вырос в два раза

УрБК, Москва, 21.07.2025. Турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с ...

04.07.2025 Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам года может снизиться всего на 1%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам 2025 года может снизиться на 1% по сравнению с ...

12.03.2025 Турпоток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%

УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с ...

03.02.2025 Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 03.02.2025. По итогам 2024 года Турцию посетили более 6,7 млн российских туристов. По сравнению с ...

22.01.2025 Российский турпоток на китайский остров Хайнань за год вырос в 11 раз

УрБК, Москва, 22.01.2025. Российский турпоток на китайский остров Хайнань за 2024 год вырос в 11 раз по сравнению с ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18