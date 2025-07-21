Турпоток россиян на Хайнань за год вырос более чем в два раза

УрБК, Москва, 21.07.2025. Турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с ...

Турпоток россиян в Японию в первом полугодии вырос в два раза

Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам года может снизиться всего на 1%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам 2025 года может снизиться на 1% по сравнению с ...