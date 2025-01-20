Российский турпоток на китайский остров Хайнань за год вырос в 11 раз

УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...07.11.2023 В России за год турпоток за границу вырос на 23%
УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в ...12.09.2022 Турпоток из России в Европу за три года сократился на 90-95%
Турпоток из России в Европу летом 2022 года сократился на 90-95% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 ...12.09.2022 Турпоток из России в Европу за три года сократился на 90-95%
УрБК, Москва, 12.09.2022. Турпоток из России в Европу летом 2022 года сократился на 90-95% по сравнению с аналогичным ...26.12.2011 В 2011 году внутренний турпоток организованных групп туристов в России увеличился на 12%
УрБК, Москва, 26.12.2011. По данным Ассоциации туроператоров России, внутренний турпоток в России увеличился на 12% ...