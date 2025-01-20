Российский турпоток на китайский остров Хайнань за год вырос в 11 раз

УрБК, Москва, 22.01.2025. Российский турпоток на китайский остров Хайнань за 2024 год вырос в 11 раз по сравнению с предыдущим годом и составил 178 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР). В АТОР данную динамику объясняют наличием прямых рейсов из регионов, доступными ценами и действием безвизового режима. Также в ассоциации отмечают увеличение российского турпотока в Японию и на острова Маврикий и Мальдивы.

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