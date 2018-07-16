Материалы по теме

Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

Иностранным гражданам с Fan ID могут продлить безвизовый въезд в Россию до конца года

УрБК, Москва, 16.07.2018. Президент России Владимир Путин по итогам ЧМ-2018 заявил о намерении дать иностранным ...

Македония продлила гражданам РФ безвизовый режим

Македония продлила гражданам РФ безвизовый режим до 15 марта 2018-го. Об этом сообщается на сайте российского ...

Россия и Эквадор ввели безвизовый режим

Россияне с 24 ноября 2012 могут ездить в Эквадор без виз. Страны заключили соглашение, в соответствии с которым их ...

С завтрашнего дня вступает в силу безвизовый режим между Россией и Турцией

УрБК, Москва, 15.04.2011. В субботу, 16 апреля 2011 года, вступает в силу безвизовый режим между Россией и Турцией, ...