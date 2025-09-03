УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:24

Генконсул КНР озвучил перечень документов для безвизового въезда в Китай

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн заявил, что российским гражданам нужно оформить несколько документов для безвизовой поездки в Китай. Полный список дипломат озвучил на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал».

С его слов, для того, чтобы доказать туристическую или культурную цель посещения, свердловчанам необходимо предоставить загранпаспорт, приглашение для автотранспорта и международные водительские права, авиабилет, документы о брони в отеле или иные документы о проживании, соответствующие цели въезда.

По словам политика, срок режима исчисляется со следующего дня с момента въезда в страну. Однако для работы или учебы виза по прежнему необходима.

Ранее стало известно, что с 15 сентября в отношении россиян ввели безвизовый режим в Китай. Время пребывания в стране ограничено до 30 суток по загранпаспорту.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2025 Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале

Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов в Свердловской ...

03.09.2025 Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа ...

02.09.2025 АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Отмена Китаем виз для туристов приведет к росту количества поездок в материковый Китай ...

02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией

Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...

02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.