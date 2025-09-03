Генконсул КНР озвучил перечень документов для безвизового въезда в Китай

Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов в Свердловской ...03.09.2025 Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа ...02.09.2025 АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Отмена Китаем виз для туристов приведет к росту количества поездок в материковый Китай ...02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией
Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией
УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...