Вступил в силу безвизовый режим для граждан РФ в Китае

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. С 15 сентября 2025 года в Китае вступил в силу безвизовый режим в отношении граждан РФ. Время пребывания в стране ограничено до 30 суток по загранпаспорту.



Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн заявлял, что российским гражданам нужно оформить несколько документов для безвизовой поездки в Китай.



По его словам, для того, чтобы доказать туристическую или культурную цель посещения, свердловчанам необходимо предоставить загранпаспорт, приглашение для автотранспорта и международные водительские права, авиабилет, документы о брони в отеле или иные документы о проживании, соответствующие цели въезда.



По словам дипломата, срок режима исчисляется со следующего дня с момента въезда в страну. Однако для работы или учебы виза по-прежнему необходима.