Мальцев: Безвизовый режим в КНР не скажется плохо на туроператорах

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Отмена визового режима в Китай с 15 сентября не отразится негативно на свердловских туроператорах. Об этом УрБК сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



«Я не разделяю мнение коллег, что для туристских компаний это будет плохо. Действительно, какое-то количество предпочтет отправляться в путешествие самостоятельно. Но на фоне общего роста числа туристов, я думаю, возрастет доля как самостоятельно путешествующих, так и обращающихся к туроператорам», — полагает глава УАТ.



В целом, отмена визового режима в КНР положительно скажется на числе пребывающих россиян в КНР, считает Мальцев. По его словам, их количество может вырасти на 30-40%.