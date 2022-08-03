УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:38

Мальцев: Безвизовый режим в КНР не скажется плохо на туроператорах

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Отмена визового режима в Китай с 15 сентября не отразится негативно на свердловских туроператорах. Об этом УрБК сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Я не разделяю мнение коллег, что для туристских компаний это будет плохо. Действительно, какое-то количество предпочтет отправляться в путешествие самостоятельно. Но на фоне общего роста числа туристов, я думаю, возрастет доля как самостоятельно путешествующих, так и обращающихся к туроператорам», — полагает глава УАТ.

В целом, отмена визового режима в КНР положительно скажется на числе пребывающих россиян в КНР, считает Мальцев. По его словам, их количество может вырасти на 30-40%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:50 Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа ...

Вчера, 18:01 АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Отмена Китаем виз для туристов приведет к росту количества поездок в материковый Китай ...

03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...

18.08.2021 Михаил Мальцев: Снижение доходов населения замедлит восстановление международного туризма

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. Одним из главных препятствий для восстановления спроса на международные туры является ...

07.07.2020 В Уральской ассоциации туризма назвали возможную дату открытия границ для россиян

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.